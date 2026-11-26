Жители Днепропетровска перекрыли движение на Набережной Победы из-за продолжительных перебоев с электроснабжением. Участники акции утверждают, что в их домах не было света с 21 ноября. На месте собрались полицейские.

Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отключений электричества. Видео © Telegram / ХДніпро

По информации местных ресурсов, протестующие вышли на проезжую часть возле дома № 134. Они полностью заблокировали движение автомобилей и общественного транспорта, из-за чего на дороге образовалась большая пробка. Горожане требовали решить проблему с электроснабжением.

При этом энергетическая компания ДТЭК оспорила информацию о пяти сутках непрерывного отсутствия электричества в домах № 130 и 134 на Набережной Победы. По данным организации, в этот период подача напряжения восстанавливалась, что подтверждают сами жители. Сейчас специалисты дополнительно проверяют фактическое время подачи электроэнергии по указанным адресам. В компании также признали, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры и дефицита доступной электроэнергии обеспечить бесперебойное снабжение города пока невозможно.