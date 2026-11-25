Массовые отключения электричества, задержки поездов и перебои в работе городского транспорта зафиксировали на Украине после ночных ударов 25 ноября. О последствиях атаки рассказал военный корреспондент KP.ru Александр Коц.

В подконтрольном Киеву Запорожье значительная часть потребителей осталась без электричества. Энергетики ввели специальный план реагирования на системные аварии. Продолжительность отключений в регионе достигает 11,5 часа в сутки.

В Днепропетровске и нескольких районах области действуют экстренные ограничения электроснабжения. Утром в городе остановилась часть трамваев и троллейбусов, а пассажиры поездов столкнулись с многочасовыми задержками.

Дополнительные ограничения подачи электроэнергии ввели и в Черниговской области. Проблемы с электроснабжением в регионе наблюдались ещё накануне, когда без света остались около 55 тысяч абонентов.

По данным Воздушных сил Украины, минувшей ночью они зафиксировали 112 беспилотников, а также попадания в 18 местах.