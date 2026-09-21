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Опубликовано 21 сентября, 10:47

Без страховки на высоте 80 метров: Канатоходка прошла между гигантскими терриконами во Франции

Канатоходка прошла 400 метров между терриконами во Франции без страховки

Татьяна-Мосио Бонгонга. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / france3nordpasdecalais, tatiana.mosio

Татьяна-Мосио Бонгонга. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / france3nordpasdecalais, tatiana.mosio

Французская канатоходка Татьяна-Мосио Бонгонга прошла 400 метров по тросу, натянутому между двумя крупнейшими терриконами Европы в городе Лоос-ан-Гоэль на севере Франции. Об этом сообщает Euronews.

Трос находился примерно в 80 метрах над землёй. Бонгонга преодолела всю дистанцию без страховочной привязи, а по пути несколько раз исполнила акробатические элементы. За выступлением наблюдали более девяти тысяч зрителей. Переход сопровождали музыканты и хор, исполнявшие песню французского певца Пьера Башле Les Corons.

Канатоходка успешно добралась до второго террикона, где её встретили аплодисментами и вручили букет цветов.

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Юрий Лысенко
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