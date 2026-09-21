Без страховки на высоте 80 метров: Канатоходка прошла между гигантскими терриконами во Франции

Французская канатоходка Татьяна-Мосио Бонгонга прошла 400 метров по тросу, натянутому между двумя крупнейшими терриконами Европы в городе Лоос-ан-Гоэль на севере Франции. Об этом сообщает Euronews.

Трос находился примерно в 80 метрах над землёй. Бонгонга преодолела всю дистанцию без страховочной привязи, а по пути несколько раз исполнила акробатические элементы. За выступлением наблюдали более девяти тысяч зрителей. Переход сопровождали музыканты и хор, исполнявшие песню французского певца Пьера Башле Les Corons.

Канатоходка успешно добралась до второго террикона, где её встретили аплодисментами и вручили букет цветов.

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