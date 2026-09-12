Над Москвой без страховки: Руферы покорили вершину 274-метровой башни
Руферы забрались на вершину 274-метрового небоскрёба в Москве
Обложка © Telegram / Новости Москвы
Группа руферов забралась на самую высокую точку строящегося небоскрёба FIVE TOWERS возле Ленинского проспекта в Москве. Свой подъём молодые люди сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Руферы забрались на вершину 274-метрового небоскрёба в Москве. Видео © Telegram / Новости Москвы
На кадрах экстремалы находятся на верхних конструкциях высотки над городом. Высота 75-этажного небоскрёба составляет 274 метра.
Ранее Life.ru рассказывал о руфере, который забрался на звезду высотки на Котельнической набережной. Экстремал снял восхождение на видео и опубликовал его в соцсетях, после чего им заинтересовались правоохранители.
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