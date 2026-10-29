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Опубликовано 29 октября, 18:10

Второе за два дня ЧП с поездом в Испании: Почти 500 человек застряли посреди тоннеля под Мадридом

В Испании поезд с пассажирами застрял в тоннеле из-за обрыва контактной сети

В Испании пассажирский поезд компании OUIGO остановился посреди тоннеля неподалёку от города Аранхуэс в автономном сообществе Мадрид. Причиной происшествия стало повреждение контактной сети. В вагонах отключились свет и кондиционеры, а пассажирам пришлось ждать помощи.

В Испании поезд с пассажирами застрял в тоннеле. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nachot20

Инцидент произошёл с поездом № 6775, следовавшим из Мурсии в Вальядолид. В составе находились 454 человека. В компании OUIGO сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Для эвакуации пассажиров организовали отправку другого состава, который должен был доставить их до мадридского вокзала Чамартин.

Путешественникам, направлявшимся дальше в Сеговию и Вальядолид, пообещали организовать автобусный трансфер. При этом железнодорожное сообщение на участке Мадрид-Чамартин — Вальядолид было отменено. Перевозчик предложил пассажирам отменённого рейса бесплатно обменять билеты или получить полный возврат стоимости. Кроме того, компания объявила о компенсации в размере 200% от цены билета.

Позднее OUIGO опубликовала обновление, в котором подтвердила завершение пересадки всех пассажиров застрявшего поезда. Люди продолжили путь до Мадрида, а компания принесла извинения за доставленные неудобства.

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Ранее Life.ru сообщал о столкновении двух пассажирских поездов в Испании, которое привело к многочисленным жертвам и пострадавшим. После аварии на место прибыли экстренные службы, а движение на повреждённом участке железной дороги было нарушено. Обстоятельства катастрофы стали предметом расследования.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наталья Афонина
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