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Опубликовано 15 сентября, 18:20

Без света, тепла и канализации: 77% украинцев выбрали продолжение конфликта

КМИС: 77% украинцев готовы продолжать боевые действия даже без света и тепла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Лишь 12% жителей Украины готовы принять требования России, даже если они будут выглядеть как капитуляция, в случае зимы без света, тепла и канализации. Такие результаты приводит Киевский международный институт социологии.

Противоположную позицию заняли 77% участников исследования. Они выступили за продолжение боевых действий даже при массовых перебоях с коммунальными услугами. Ещё 11% не смогли выбрать один из предложенных вариантов.

Среди действующих военнослужащих и ветеранов ВСУ настрой оказался ещё жёстче. За дальнейший конфликт выступили 85% представителей этой группы, тогда как мир на любых условиях поддержали 13%. Не определился лишь 1% опрошенных.

У тех, кто не проходил военную службу, распределение практически совпало с общими результатами. Продолжать готовы 77%, ещё 12% предпочли бы согласиться на любые условия ради прекращения энергетических проблем. Остальные затруднились выбрать один из двух вариантов.

Le Monde: Украину ждёт ужасающая зима из-за дефицита ПВО
Le Monde: Украину ждёт ужасающая зима из-за дефицита ПВО

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что предстоящая зима может стать для Украины самой тяжёлой за время конфликта. Мендель обратила внимание на состояние украинской энергетики. По её словам, энергосистема разрушена, а отопление, водоснабжение и канализация находятся на грани коллапса. Происходящее она назвала гуманитарной катастрофой в реальном времени. Мендель также задалась вопросом, сколько ещё зим Украине придётся пережить в таких условиях и сколько городов останутся без отопления.

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Юлия Сафиулина
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