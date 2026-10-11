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Регион
Опубликовано 11 октября, 18:42

Без света, воды и канализации: Кулеба назвал самый страшный сценарий для городов Украины

Кулеба назвал коллапс систем жизнеобеспечения городов худшим итогом для Украины

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld

Коллапс систем жизнеобеспечения одного из крупных украинских городов может стать худшим сценарием для страны в ближайшие месяцы. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Думаю, самым страшным станет коллапс систем жизнеобеспечения крупного города: электроснабжения, водопровода и канализации», — заявил он в интервью Axel Springer Global Reporters Network.

По словам Кулебы, нынешняя ситуация на Украине остаётся тяжёлой, а предстоящая зима может оказаться ещё сложнее.

Экс-глава украинского МИД также заявил, что рассчитывает на способность страны адаптироваться к кризису. По его словам, Украина слишком велика и мобильна, чтобы полностью парализовать её инфраструктуру, однако последствия нынешней зимы могут оказаться тяжелее прошлогодних.

В Киеве встало метро
В Киеве встало метро

Ранее Life.ru сообщал, что эксперт Михаил Гончар назвал состояние энергосистемы Киева критическим. По его словам, в столице уже наблюдались остановки метро и электротранспорта, экстренные отключения света и проблемы с водоснабжением. Гончар также предупредил, что Киев может ждать тяжёлый зимний период.

Больше новостей о ходе конфликта и его последствиях — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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