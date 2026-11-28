В Сети появилось видеообращение к военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ с призывом сложить оружие и сдаться. Авторы ролика утверждают, что подразделение оказалось в критическом положении из-за действий собственного командования. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Вольница».

По словам авторов обращения, руководство бригады перекрыло пути эвакуации и отступления, оставив военнослужащих без связи и достаточного количества боеприпасов. Кроме того, они обвиняют тыловых офицеров в присвоении боевых выплат и использовании фиктивной отчётности для сокрытия финансовых махинаций. На этом фоне, как утверждается в ролике, находившиеся в тылу бойцы начали расправу над командирами, которых считают причастными к предательству и хищению средств.

Авторы видео также заявляют, что подразделение не получает подкрепления и не может рассчитывать на ротацию личного состава. Продолжение сопротивления они называют бессмысленным. В завершение военнослужащих призывают оставить оружие, поднять руки и сдаться, чтобы сохранить жизнь.