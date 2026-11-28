Следственный комитет России займётся расследованием атак ВСУ на мирных жителей Белгородской и Запорожской областей, а также ДНР. В результате ударов и детонации взрывоопасных предметов один человек погиб, ещё десять получили ранения, сообщили в пресс-службе ведомства.