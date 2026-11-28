СК расследует гибель жителей Белгородчины, Запорожья и ДНР из-за атак ВСУ
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Следственный комитет России займётся расследованием атак ВСУ на мирных жителей Белгородской и Запорожской областей, а также ДНР. В результате ударов и детонации взрывоопасных предметов один человек погиб, ещё десять получили ранения, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Белгородской области пострадали четыре человека в Грайвороне, Новой Деревне, Маломихайловке и Борках. В ДНР ранения получили пятеро гражданских, а в Запорожской области погиб мирный житель и пострадал несовершеннолетний. Следователи установят причастных к произошедшему и дадут их действиям уголовно-правовую оценку.
Напомним, накануне в селе Новая Деревня Белгородской области 17-летний подросток получил минно-взрывную травму при детонации беспилотника рядом с автомобилем. Юноше оказали помощь в детской областной клинической больнице, после чего отпустили на амбулаторное лечение. В тот же день жертвами атак беспилотников в Каменско-Днепровском округе Запорожской области стали мужчина и подросток.