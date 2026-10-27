«Без закулисных интриг»: Путин рассказал, как страны — экспортёры газа договариваются между собой

Страны — участницы Форума экспортёров газа (ФСЭГ) выстраивают сотрудничество без скрытых договорённостей и попыток повлиять на мировой рынок. Об этом президент России Владимир Путин заявил 27 октября на саммите организации в Москве.

Российский лидер подчеркнул, что объединение изначально создавалось не для регулирования цен, а как площадка для профессионального обсуждения ситуации в газовой отрасли.

«Именно так и развивается наш диалог, причем без всяких закулисных интриг и попыток манипулировать рынком», — заявил Путин.

По словам президента, участники форума обмениваются опытом, анализируют происходящее в энергетике и готовят прогнозы дальнейшего развития отрасли. Такой формат позволяет производителям обсуждать общие проблемы и перспективы поставок.

Восьмой саммит ФСЭГ проходит в Москве 27 октября. В нём участвуют представители крупнейших газодобывающих государств, в том числе России, Ирана и Катара. Одна из главных тем встречи — обеспечение стабильных поставок природного газа на мировые рынки.

Ранее Владимир Путин призвал расширять международное сотрудничество в энергетике и уделять особое внимание безопасности маршрутов поставок. В приветствии участникам Российской энергетической недели 14 октября президент подчеркнул важность диалога между странами в условиях меняющейся мировой обстановки. Тогда же он выразил надежду, что обсуждение этих вопросов продолжится на московском саммите ФСЭГ.