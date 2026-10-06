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Регион
Опубликовано 6 октября, 17:00

Без зимнего Нячанга: Azur Air отменила рейсы из семи российских городов

Azur Air отменила зимние рейсы в Нячанг из семи городов России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Авиакомпания Azur Air отменила запланированные на зимний сезон рейсы в Нячанг из семи российских городов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Из полётной программы исключили вылеты из Москвы, Омска, Перми, Самары, Челябинска, Минеральных Вод и Тюмени. Ранее предполагалось, что из этих городов авиакомпания будет доставлять туристов на вьетнамский курорт.

«Авиакомпания Azur Air корректирует полетную программу во Вьетнам в зимнем сезоне по согласованию с туроператорами. Рейсы в Нячанг из семи городов не состоятся. Флот авиакомпании будет переориентирован на другие направления», — заявили в компании.

Корректировка программы проведена по согласованию с туроператорами. На какие именно маршруты направят освободившиеся самолёты, перевозчик не уточнил.

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Ранее Life.ru сообщал, как рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановили из-за санкций США. Ограничения начали действовать с 22 сентября и затронули перевозчиков, выполнявших полёты в республику. Поводом стали американские санкции против авиационного сектора Ирана, под которые 8 сентября попали 27 авиакомпаний.

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Юрий Лысенко
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