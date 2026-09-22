Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановили из-за санкций США

Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с 22 сентября из-за американских санкций против авиационного сектора Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Azerbaijan Airlines (AZAL).

Ограничения затронули перевозчиков, выполнявших полёты в республику. Пассажирам рекомендовали обращаться за информацией непосредственно в авиакомпании и пункты продажи билетов.

Минфин США 8 сентября включил под санкции 27 иранских авиакомпаний. В Вашингтоне заявили, что ограничения стали частью более масштабных мер против авиационного сектора Исламской Республики.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент пригрозил фактически остановить международную работу иранских авиаперевозчиков с 23 сентября. По его словам, компаниям, продолжающим обслуживать такие рейсы, могут ограничить доступ к долларовой системе.