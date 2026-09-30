Россия и Малайзия обсуждают запуск прямых рейсов AirAsia
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Авиакомпания AirAsia может в ближайшее время открыть прямые рейсы между Россией и Малайзией. Переговоры об организации авиасообщения продолжаются уже давно, сообщила заместитель директора малайзийского Офиса по туризму в РФ Кресентия Садатал на отраслевом мероприятии в Москве.
Пока путешественникам приходится добираться до Малайзии с пересадками в других государствах. В зависимости от выбранного маршрута дорога занимает от 14 до 19 часов.
По словам Садатал, россияне могут лететь через Китай, Объединённые Арабские Эмираты или Турцию. Для таких поездок доступны, в частности, рейсы Air Arabia, Oman Air и Emirates. Разница во времени между Москвой и Малайзией составляет пять часов.
«Пока нет прямых перелётов, но разговоры об этом ведутся, и ведутся давно», — отметила представитель туристического ведомства.
Садатал также обратила внимание на рост числа перелётов в Малайзию. При этом точные сроки запуска беспересадочного авиасообщения с Россией и возможные аэропорты отправления пока не названы.
Ранее Life.ru сообщал, что отсутствие прямых рейсов сдерживает рост туристического потока из России в Малайзию. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, страну уже посещают около 150 тысяч российских путешественников. Эксперт отметил, что направление привлекает возможностями для пляжного отдыха, шопинга, посещения концертов и тематических поездок.
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