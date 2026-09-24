Без звонка в деканат: Как понять, что кровиночку турнули из вуза

Резкая замкнутость, ночные компьютерные игры, частые пропуски занятий и нежелание обсуждать учёбу могут быть признаками того, что студент столкнулся с серьёзными проблемами и рискует дойти до отчисления. Об этом Life.ru рассказала психолог Анастасия Лысакова.

По словам специалиста, особенно внимательно стоит наблюдать за первокурсниками в течение первого семестра. Тревожными сигналами могут стать ситуации, когда студент часто остаётся дома, выглядит растерянным, будто хочет рассказать о проблеме, но избегает разговора, а его режим сна резко меняется.

Если вы заметили, что ребёнок будто хочет вам что-то сказать, но молчит, ведёт себя растерянно, часто остаётся дома — это звоночек. Ни в коем случае не звоните в институт втайне от ребёнка и не кричите потом, если что-то узнали. Лучше выстраивать диалог дома Анастасия Лысакова психолог

Психолог привела случай из практики, когда родители первокурсника лишь к декабрю узнали о большом количестве пропусков и недопусков. Молодой человек практически не спал по ночам, проводил время за компьютерными играми и перестал справляться с учёбой. После обращения к психиатру у него диагностировали депрессивный эпизод средней степени тяжести, после чего специалист рекомендовала академический отпуск.

Лысакова считает, что наиболее конструктивная реакция родителей — не обесценивать проблему и не переходить к угрозам, а прямо спросить: «Чем я тебе могу помочь?» Чрезмерное давление, по её словам, способно привести к тому, что студент ещё сильнее закроется и начнёт скрывать академические трудности.

Отдельной причиной проблем в вузе может стать кризис самоопределения. Студент может понять, что ошибся со специальностью или самим учебным заведением. В таком случае психолог советует не доводить ситуацию до конфликта и возможного отчисления, а вовремя обсудить перевод на другую программу или в другой университет.

Ранее Life.ru разбирался, чем академический отпуск отличается от отчисления и как студенту затем вернуться к учёбе. При академе человек сохраняет статус студента и может вернуться досрочно по заявлению, тогда как после отчисления отношения с вузом прекращаются. Порядок восстановления зависит от причины ухода, а при отчислении университет обязан выдать справку об обучении. Такой документ затем может понадобиться для восстановления или перевода.