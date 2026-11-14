Безалкогольное пиво в России за год подорожало на 18,4%, а вино без спирта прибавило в цене 4,1%. Теперь за бутылку пенного объёмом 0,45 литра в среднем придётся отдать 94,2 рубля, а за 0,75 литра вина — почти 822 рубля. Такие данные приводит Mash Money.

Несмотря на рост цен, интерес к безалкогольным напиткам продолжает увеличиваться. 37% покупателей пива без спирта и 40% любителей аналогичного вина выбирают их ради здорового образа жизни. При этом почти две трети молодых людей от 18 до 24 лет беспокоятся о влиянии алкоголя на эмоциональное состояние. Среди причин отказа от спиртного называют тревожность, плохое самочувствие и желание лучше контролировать себя.

Ранее Life.ru рассказывал о снижении покупок алкоголя среди молодых россиян. У миллениалов в возрасте от 30 до 45 лет число покупок в алкомаркетах сократилось на 27%, а среди людей от 18 до 29 лет — на 17%. При этом старшее поколение практически не изменило своих привычек.