Глинтвейн теряет градус: Спрос на безалкогольный вариант в России вырос на 40%

Россияне всё чаще выбирают глинтвейн без алкоголя. В 2026 году спрос на такие версии напитка вырос на 40%, сообщили РИА «Новости» в Россельхозбанке.

При этом общий объём потребления глинтвейна в России банк оценивает примерно в 100 миллионов литров за осенне-зимний сезон. В пересчёте на каждого жителя страны получается около двух-трёх бокалов.

Больше трети продаж приходится на Центральный федеральный округ. Главными рынками остаются Москва и Санкт-Петербург, а среди других городов с высоким спросом аналитики выделяют Сочи, Екатеринбург и Тюмень.

В Сочи популярность напитка поддерживают туристы и гости горнолыжных курортов. На Урале и в Сибири глинтвейн, по оценке банка, давно стал привычной частью зимнего отдыха.

Особенно заметно интерес к напитку растёт в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока. По данным РСХБ, в 2026 году объёмы потребления там увеличились на 20%.

Меняются и рецепты. Помимо привычных пряностей, в глинтвейн всё чаще добавляют местные дикоросы и тропические фрукты. В банке связывают региональный рост спроса в том числе с использованием ягод и других местных ингредиентов.

Ранее Life.ru рассказывал, как изменились продажи алкоголя в России за девять месяцев 2026 года. По данным Росалкогольтабакконтроля, реализация обычного виноградного вина сократилась на 2,7%, тогда как продажи игристого выросли на 4,3%. При этом спрос на ликёроводочную продукцию увеличился сразу на 10,8%.