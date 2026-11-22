Жителям больших городов станет легче дышать, если термоядерные станции заменят электростанции, которые сжигают уголь, нефть и газ, считает физик, член-корреспондент РАН Виктор Ильгисонис. По его мнению, со временем люди будут реже страдать от аномальной жары, а кислотные дожди могут уйти в прошлое.

«Представьте, что вместо сжигания углеводородов, человечество будет использовать энергию термоядерного синтеза. Жители мегаполисов будут дышать чистым воздухом», — цитирует учёного kp.ru.

Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что пока ни одна термоядерная установка не выработала больше энергии, чем ушло на её работу в целом. Однако физики уже умеют нагревать плазму до нужной температуры, добиваться нужной плотности и удерживать её магнитным полем. Теперь предстоит совместить эти условия в одной установке.