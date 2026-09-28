Беженка Карэк: Беспилотник ВСУ нанес удар по группе беженцев из Белицкого

Мужчина погиб, ещё две женщины получили ранения при ударе беспилотника по группе жителей, эвакуировавшихся из Белицкого в ДНР. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала беженка Ангелина Карэк, которая находилась среди выходивших из города людей.

По её словам, группа двигалась по сложному маршруту через рвы и другие препятствия. Беспилотник несколько раз пролетел над людьми, после чего вернулся.

«Он кружил над нами, туда-сюда, прям так рассматривал, выбирал цель. И он так поднялся и выбрал соседей», — утверждает Карэк.

Женщина заявила, что эвакуировавшиеся старались показать, что являются мирными жителями: они были в яркой одежде и несли с собой личные вещи. По её словам, после удара один мужчина погиб на месте, а две женщины получили ранения. Сама Карэк в этот момент пыталась закрыть собой мать.

Также ранее украинский беспилотник атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Погибла одна мирная жительница, ещё двое горожан получили ранения. Как уточнил глава города Максим Пухов, удар нанесли БПЛА ранним воскресным утром.