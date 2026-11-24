Серебряному призёру Паралимпиады Ли Фрайеру предъявили обвинения в 11 изнасилованиях одной и той же женщины. Подробности приводит британская газета The Telegraph.

По версии обвинения, преступления происходили на протяжении пяти лет — с мая 2021 года по май 2026-го. Предполагаемые эпизоды относятся сразу к трём странам: Великобритании, Испании и ЮАР.

Всего 26-летнему баскетболисту предъявили обвинения по 17 пунктам. Помимо изнасилований, речь идёт о нападении, умышленном удушении, вуайеризме, принуждающем и контролирующем поведении, хранении наркотиков класса А и попытке воспрепятствовать правосудию.

19 ноября спортсмен участвовал в заседании Королевского суда Лидса по видеосвязи из тюрьмы. Он заявил о своей невиновности по всем пунктам. По обвинению в вуайеризме заявление о признании или непризнании вины пока не подавалось.

Фрайера оставили под стражей. Судебный процесс должен начаться 22 марта 2027 года.

Баскетболист выступал за сборную Великобритании на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, где команда завоевала серебряные медали. В финале британцы уступили американцам со счётом 69:73. Этот результат стал для национальной сборной лучшим за 28 лет.

После ареста спортсмена в июле 2026 года британская федерация баскетбола на колясках отстранила его от сборной и всех мероприятий под своей эгидой. В организации подчеркнули серьёзность предъявленных обвинений и отказались от дальнейших комментариев до завершения разбирательства.