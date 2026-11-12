Визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву важен для обсуждения будущей системы европейской безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, проводивший представителей США. Кадры показала ИС «Вести».

«Очень важно, что идёт разговор о европейской системе безопасности», — отметил Дмитриев. Он также подчеркнул значение гуманитарных результатов, о которых сообщили участники переговоров.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. В Кремле они встретились с Владимиром Путиным. С российской стороны во встрече также участвовали Юрий Ушаков, Владимир Мединский и Кирилл Дмитриев. Далее эмиссары США отправятся в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.