Безопасность Европы и гуманитарные итоги: Как Дмитриев оценил визит Уиткоффа и Кушнера
Дмитриев назвал важным визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
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Визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву важен для обсуждения будущей системы европейской безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, проводивший представителей США. Кадры показала ИС «Вести».
«Очень важно, что идёт разговор о европейской системе безопасности», — отметил Дмитриев. Он также подчеркнул значение гуманитарных результатов, о которых сообщили участники переговоров.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. В Кремле они встретились с Владимиром Путиным. С российской стороны во встрече также участвовали Юрий Ушаков, Владимир Мединский и Кирилл Дмитриев. Далее эмиссары США отправятся в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.
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