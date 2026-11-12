Российская и украинская делегации эффективно взаимодействовали на переговорах в Абу-Даби, напрямую обсуждая спорные вопросы и возможные пути их решения. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы заметили, что представители обеих сторон — России и Украины — активно работали друг с другом. Российские представители сидели за одним столом с представителями украинской делегации для детального обсуждения проблем и их решения», — подчеркнул Уиткофф.

По словам американского переговорщика, участники консультаций не ограничивались обменом позициями, а совместно разбирали существующие разногласия. Вашингтон положительно оценил такой формат прямого взаимодействия Москвы и Киева.

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины проходили в столице Объединённых Арабских Эмиратов 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представляли Уиткофф и Джаред Кушнер.

Одними из главных тем обсуждения стали гарантии безопасности, территориальные разногласия и гуманитарные вопросы.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Мединский признал отсутствие взаимопонимания по ряду вопросов после переговоров в Абу-Даби. Помощник президента отметил, что участникам удалось сблизить позиции по некоторым направлениям, однако для урегулирования оставшихся разногласий потребуется дальнейшая работа.