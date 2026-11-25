Многолюдный маршрут от школы до дома поможет снизить риск нападения на ребёнка. По возможности родителям следует организовать сопровождение школьников хотя бы одним взрослым, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.

Специалист рекомендовал не отпускать младшеклассников одних. Если родственники не успевают забрать ребёнка после уроков, стоит воспользоваться группой продлённого дня или договориться с родителями одноклассников о совместном возвращении детей домой.

Особое внимание необходимо уделить правилам поведения в подъездах. Ребёнку следует объяснить, что нельзя заходить в лифт вместе с незнакомцами. В такой ситуации безопаснее дождаться следующей кабины или остаться на улице среди прохожих.

При попытке нападения криминалист рекомендовал не вступать в физическое противостояние со злоумышленником, если есть возможность скрыться. Ребёнку необходимо громко звать на помощь и бежать туда, где находятся люди.