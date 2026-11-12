Секретное кодовое слово, известное только членам семьи, поможет защитить ребёнка от злоумышленников, пытающихся проникнуть в квартиру. При этом детям лучше вообще не вступать в беседы с посторонними через закрытую дверь. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По словам специалиста, даже короткий разговор с незнакомцем может обернуться неприятностями. Преступники нередко используют общение, чтобы выведать нужные сведения или оказать психологическое давление. Поэтому ребёнку, оставшемуся без взрослых, не следует выяснять, кто звонит в дверь. У родителей есть собственные ключи, а значит, они смогут попасть домой самостоятельно.

«Человек, пришедший по просьбе родителей, должен назвать пароль. Если он не назван или неверен, ребёнок немедленно прекращает разговор и не открывает дверь», — подчеркнул Щербаченко.

Эксперт уточнил, что семейную секретную фразу необходимо регулярно обновлять. Кроме того, детям следует строго запретить рассказывать посторонним об отсутствии родителей. Не стоит делать исключений даже для людей, представляющихся сантехниками, коммунальщиками или работниками управляющей компании.

Если неизвестные начинают настойчиво требовать открыть дверь либо пытаются силой проникнуть внутрь, необходимо немедленно связаться с близкими и полицией. В подобной ситуации специалист также рекомендовал громко звать на помощь.