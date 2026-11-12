Мошенники начали пугать россиян взломом «Госуслуг» при проверке налогов
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Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у россиян, используя страх перед взломом аккаунта на «Госуслугах». Аферисты прикрываются проверкой налоговых начислений и представляются сотрудниками налоговой службы. О новой схеме предупредили в МВД России.
Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах от имени якобы работников ФНС. В них предлагают перейти по ссылке, чтобы проверить информацию о налогах. Однако вместо официального сервиса пользователь попадает на поддельный сайт, где появляется уведомление о взломе его личного кабинета на «Госуслугах».
Там же указывают номер телефона якобы службы технической поддержки. Испуганные пользователи звонят по нему, после чего попадают на мошенников из кол-центра. Под предлогом защиты аккаунта и денежных средств аферисты начинают диктовать жертвам инструкции. В результате люди переводят им собственные накопления, а иногда поддаются на уговоры оформить кредит и передать полученные деньги преступникам.
В МВД призвали россиян не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не выполнять указания неизвестных собеседников. Проверять налоговые начисления следует самостоятельно — через личный кабинет на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства.
Ранее преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников предупредил, что мошенники начали выманивать деньги у россиян через чат-ботов, предлагающих оформить подписки на популярные зарубежные сервисы по подозрительно низким ценам. По словам эксперта, злоумышленники обещают выгодно подключить платный доступ к нейросетям или премиальным функциям мессенджеров. Заинтересовавшемуся пользователю бот присылает ссылку на страницу оплаты, где нужно ввести данные банковской карты. Однако после перевода денег никакой подписки человек не получает.