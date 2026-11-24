В подмосковном Королёве взрослый мужчина напал на 12-летнего мальчика, который попытался защитить приятеля. Незнакомец ударил ребёнка головой в лицо, а затем, по словам матери пострадавшего, приказал собственному сыну избить школьника. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошёл вечером 21 ноября возле магазина «Пятёрочка» на Пионерской улице. Двое друзей возвращались с тренировки и по дороге зашли за покупками. На выходе один из мальчиков поставил ногу на перила, что не понравилось проходившему мимо мужчине с ребёнком.

Незнакомец агрессивно потребовал убрать ногу. Когда второй школьник вступился за приятеля, мужчина переключился на него и с силой ударил головой в лицо. По словам матери пострадавшего, после этого нападавший подозвал своего сына и велел ему избить мальчика.

«Видимо, он целился в переносицу», — рассказала женщина.

Школьник устоял на ногах, однако мужчина продолжил ходить за ним и что-то кричать. Вскоре ребёнку стало плохо. После удара у него появились сильный отёк переносицы, большая шишка и синяк на лбу.

Нападавший вместе с сыном вернулся в магазин и больше на улице не появлялся. Мать школьника предполагает, что мужчина мог спуститься на подземную парковку и уехать на автомобиле.

Родители пострадавшего обратились в полицию. По словам женщины, семье пока не сообщили, установлена ли личность нападавшего и возбуждено ли уголовное дело. Она также утверждает, что записи с уличных камер правоохранители до сих пор не запросили.