«Страшно, что ребёнок был рядом»: Фигуристка Погорилая пострадала в уличном конфликте на глазах у дочери
Фигуристка Погорилая получила травмы в результате конфликта с незнакомцем
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nevskaya_pogorilaya
Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая получила травмы в результате уличного конфликта с незнакомцем. В момент происшествия рядом с 28-летней спортсменкой находилась её дочь. О случившемся фигуристка рассказала в социальных сетях.
Погорилая показала подписчикам травмированные костяшки пальцев и призналась, что ей пришлось кричать на улице и звать на помощь. При этом больше всего спортсменка переживала за безопасность ребёнка.
«Страшно, что в этот момент мой ребенок был рядом со мной, и единственное, о чем я думала, что я должна ее защитить», — поделилась фигуристка.
Сейчас Погорилая и её дочь находятся в безопасности. Спортсменка уже обратилась в полицию, однако подробности конфликта раскрывать не стала.
Погорилая завоевала бронзу чемпионата мира в 2016 году, серебро и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Она замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским. Супруги воспитывают двух дочерей.
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