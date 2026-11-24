Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая получила травмы в результате уличного конфликта с незнакомцем. В момент происшествия рядом с 28-летней спортсменкой находилась её дочь. О случившемся фигуристка рассказала в социальных сетях.

Погорилая показала подписчикам травмированные костяшки пальцев и призналась, что ей пришлось кричать на улице и звать на помощь. При этом больше всего спортсменка переживала за безопасность ребёнка.

«Страшно, что в этот момент мой ребенок был рядом со мной, и единственное, о чем я думала, что я должна ее защитить», — поделилась фигуристка.

Сейчас Погорилая и её дочь находятся в безопасности. Спортсменка уже обратилась в полицию, однако подробности конфликта раскрывать не стала.

Погорилая завоевала бронзу чемпионата мира в 2016 году, серебро и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Она замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским. Супруги воспитывают двух дочерей.

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