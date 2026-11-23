На Ирину Костылеву, мать двукратной чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, написали заявление в полицию. Женщине позвонили из Успенского отделения и попросили приехать. Об этом она рассказала ТАСС на фоне скандального отчисления дочери из академии Евгения Плющенко.

По словам Костылевой, звонок застал её по дороге на медицинское обследование вместе с дочерью. При этом женщине не объяснили, кто обратился в правоохранительные органы и что стало поводом для заявления.

«Не знаю, кто подал и на какую тему», — призналась Ирина.

Накануне, 22 ноября, стало известно об отчислении 15-летней Елены Костылевой из академии «Ангелы Плющенко». Генеральный директор школы Яна Рудковская подтвердила, что приказ подписали ещё 20 ноября. Представители академии объяснили решение поведением матери спортсменки, которая неоднократно публично критиковала руководство и тренерский штаб.

Сама Ирина утверждала, что семья узнала об отчислении из социальных сетей. По её словам, решение прекратить сотрудничество с академией было принято ещё раньше, после встречи с Рудковской. При этом Костылева планировала дать дочери время на восстановление после травмы, прежде чем возобновлять полноценные тренировки.

Ранее Life.ru сообщал, что Федерацию фигурного катания России официально уведомили об отчислении Елены Костылевой из академии Плющенко. Рудковская заявила, что лично изложила причины этого решения в приказе.