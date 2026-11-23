Федерацию фигурного катания России уведомили об отчислении 15-летней Елены Костылевой из академии «Ангелы Плющенко». Решение подтвердила РИА «Новости» генеральный директор школы Яна Рудковская.

По её словам, двукратную чемпионку России среди юниоров исключили ещё 20 ноября. Рудковская лично указала основания для этого решения в приказе об отчислении спортсменки.

«Елена Костылева отчислена в пятницу. ФФККР поставлена в известность. Причины я написала собственноручно (в приказе), потому что для меня это очень важно», — заявила она.

Ранее источники связывали отчисление фигуристки с поведением её матери Ирины Костылевой. Причиной стали систематические обвинения в адрес академии, которые руководство школы считает клеветой.