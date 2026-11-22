15-летняя фигуристка Елена Костылева не знала, что её отчислили из академии «Ангелы Плющенко». Об этом её мать Ирина рассказала ТАСС.

По словам женщины, о решении руководства школы они узнали из публикаций в интернете, хотя ещё раньше сами решили прекратить сотрудничество.

«Про отчисление не знали, Лена мне сказала сейчас, что пишут в соцсетях. Мы сейчас узнали об этом из соцсетей», — призналась Ирина Костылева.

Решение покинуть академию семья приняла после встречи с продюсером и генеральным директором школы Яной Рудковской, которая состоялась в среду. Последней каплей, по словам матери спортсменки, стала смена роли дочери в ледовом представлении. Вместо Герды ей предложили сыграть подружку главной героини.

При этом в самой академии причиной отчисления называют поведение Ирины Костылевой. Об этом ранее сообщила методист школы Елена Благодерова.

Теперь фигуристка отправится домой в Воронеж. Мать рассказала, что у дочери продолжает болеть нога, поэтому семья намерена дать ей отдохнуть и дождаться разрешения на возвращение к тренировкам.

Костылева занимается фигурным катанием под руководством Евгения Плющенко с 2024 года. За свою карьеру она дважды выигрывала первенство России среди юниоров и финал юниорского Гран-при России.

Ранее Life.ru сообщал, что академия Плющенко лишила Костылеву ежемесячной стипендии в размере 65 тысяч рублей. Руководство школы объясняло решение нарушением условий соглашения, запрещавшего родителям публично критиковать академию, а спортсменке — тренироваться на других катках.