Роберт Паттинсон едва не лишился роли Джеймса Бонда из-за собственной популярности. Создатели новой части бондианы изначально предпочитали менее известного актёра, однако кинопробы изменили их мнение. Об этом основатель Amazon Джефф Безос, лично участвовавший в кастинге, рассказал на конференции Semafor Silicon Valley & The World в Калифорнии, передаёт Reuters.

По словам миллиардера, из большой группы претендентов сначала отобрали пятерых финалистов. Каждому предложили сыграть три сцены в костюме, на полноценных декорациях и вместе с другими актёрами. Окончательное решение принимали в пятницу, 13 ноября: продюсеры и Безос несколько часов пересматривали записи проб и обсуждали кандидатов.

Все пятеро показали высокий уровень мастерства, но Паттинсон сумел удивить команду. Первоначально его известность после «Сумерек» и «Бэтмена» воспринималась как недостаток — продюсерам хотелось найти менее раскрученного исполнителя, которого роль агента 007 сделает мировой звездой.

«Но на кинопробах всё стало настолько очевидно. Он и есть Джеймс Бонд», — признался Безос. По его словам, после просмотра записей сомнений в выборе Паттинсона практически не осталось.

Amazon MGM Studios объявила о назначении 40-летнего британца 16 ноября. Это будет первый фильм бондианы после перехода творческого контроля над франшизой к Amazon в 2025 году. Режиссёром картины станет Дени Вильнёв, снявший «Дюну», сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Ранее Life.ru рассказывал о кинопробах Паттинсона, которые проходили в Лондоне 24–25 октября. В числе других претендентов голливудские инсайдеры называли Николаса Холта, Каллума Тёрнера, Джека Лаудена и Джоша О’Коннора. Последний Бонд в исполнении Дэниела Крейга появился на экранах в фильме «Не время умирать» в 2021 году.