Безос с новой шевелюрой? Фото миллиардера с Санчес вызвали споры о пересадке волос
В Сети обсуждают предполагаемую пересадку волос Джеффа Безоса
Лорен Санчес и Джефф Безос. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini
Основатель Amazon Джефф Безос неожиданно оказался в центре обсуждения из-за фотографий, на которых он предстал с густой шевелюрой вместо привычной бритой головы. В социальных сетях распространилась версия, что 62-летний миллиардер сделал пересадку волос в Турции. Кадры в соцсетях распространил паблик Enclipted.
На фото мужчина, которого автор публикации представил как Безоса, находится рядом с его супругой Лорен Санчес. Особое внимание пользователей привлекла причёска миллиардера, который на протяжении многих лет предпочитал полностью брить голову.
Автор публикации утверждает, что Безоса якобы заметили в Турции после процедуры трансплантации волос. Однако комментаторы разделились во мнениях: одни поверили в преображение бизнесмена, другие предположили, что изображения могли быть созданы нейросетью.
Некоторые пользователи также удивились предполагаемому выбору страны для операции, задаваясь вопросом, зачем одному из богатейших людей мира обращаться именно в турецкую клинику. Никаких подтверждений поездки Безоса в Турцию или проведения медицинской процедуры пока нет.
Пока в Сети обсуждают возможную пересадку волос Джеффа Безоса, российские знаменитости открыто рассказывают о подобных процедурах. Так, балерина Анастасия Волочкова рассказала, что решилась на пересадку волос с головы на брови. Артистка посетила специализированную клинику, где заинтересовалась технологией трансплантации собственных волосков, которая не предусматривает хирургического вмешательства.