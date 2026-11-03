Основатель Amazon Джефф Безос неожиданно оказался в центре обсуждения из-за фотографий, на которых он предстал с густой шевелюрой вместо привычной бритой головы. В социальных сетях распространилась версия, что 62-летний миллиардер сделал пересадку волос в Турции. Кадры в соцсетях распространил паблик Enclipted.

На фото мужчина, которого автор публикации представил как Безоса, находится рядом с его супругой Лорен Санчес. Особое внимание пользователей привлекла причёска миллиардера, который на протяжении многих лет предпочитал полностью брить голову.

Автор публикации утверждает, что Безоса якобы заметили в Турции после процедуры трансплантации волос. Однако комментаторы разделились во мнениях: одни поверили в преображение бизнесмена, другие предположили, что изображения могли быть созданы нейросетью.

Некоторые пользователи также удивились предполагаемому выбору страны для операции, задаваясь вопросом, зачем одному из богатейших людей мира обращаться именно в турецкую клинику. Никаких подтверждений поездки Безоса в Турцию или проведения медицинской процедуры пока нет.