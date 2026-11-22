Американская певица Бритни Спирс неожиданно попросила прощения у родственников, с которыми на протяжении нескольких лет находилась в напряжённых отношениях. 44-летняя поп-звезда призналась, что сильно скучает по близким и сожалеет о публичном обсуждении семейных обид. Соответствующее обращение она опубликовала в соцсетях, однако вскоре удалила запись.

«Мне очень повезло с такой прекрасной семьёй. Мне очень жаль, что я снова подняла старые проблемы, но, думаю, я делала это потому, что понимала: мне нужно защищать своё сердце», — написала певица.

Спирс также признала, что порой проявляла излишнее упрямство. Артистка назвала такое поведение детским и призналась, что испытывает из-за него неловкость.

Особенно эмоциональным оказалось признание певицы в том, что многие болезненные воспоминания она обсуждала публично, но так и не поговорила о них с некоторыми родственниками лично.

«На самом деле я просто безумно по ним скучаю! И мне очень жаль!» — добавила исполнительница.

Необычным оказалось и оформление публикации. Вместо собственного снимка Бритни разместила изображение двух кошек, которые сидят за чаепитием в Лондоне. По информации People, картинка была создана с помощью искусственного интеллекта.

Отношения Спирс с семьёй остаются сложными после многолетней судебной опеки, установленной над ней в 2008 году. Её отец Джейми Спирс долгое время контролировал значительную часть финансовых и личных решений дочери. В ноябре 2021 года суд прекратил действие опеки, после чего певица неоднократно публично обвиняла родственников в предательстве.

В начале ноября артистка вновь выступила с резкой критикой младшей сестры Джейми Линн и бывшего супруга Кевина Федерлайна. Тогда она заявила, что близкие обращались с ней несправедливо, и даже пообещала найти себе новую семью.