Американская певица Бритни Спирс вновь обрушилась с обвинениями на родных, заявив, что младшая сестра Джейми Линн и бывший муж Кевин Федерлайн обращались с ней как с рабыней и скрывали от неё важные вещи. Поп-звезда пообещала найти себе новую семью, написав об этом на личной странице в соцсети.

По словам артистки, во время пандемии CoViD-19 сестра ни разу не позволила ей подержать на руках младшую племянницу Айви, хотя Бритни приезжала в Луизиану и гостила там по две недели. Досталось и Федерлайну, который, как утверждает певица, даже запрещал ей пользоваться туалетом, когда она приезжала в его дом за их общими сыновьями.

«Они заставляли меня чувствовать себя рабыней. У них было столько секретов за моей спиной, а всё, что я когда-либо делала, — это работала на своего отца! Я найду новую семью!» — возмутилась Спирс.

Отношения певицы с родственниками остаются напряжёнными уже много лет. После освобождения из-под опеки отца в ноябре 2021 года Бритни неоднократно обвиняла близких в предательстве и использовании её состояния. Особенно остро она конфликтовала с Джейми Линн, которую упрекала в молчании во время многолетнего контроля над своей жизнью. Сама младшая сестра настаивала, что всегда любила и поддерживала артистку.

Ранее Life.ru рассказывал, как Бритни Спирс раскрыла новые подробности 13-летней опеки со стороны отца. Певица призналась, что он заставлял её участвовать во встречах с поклонниками против воли. По словам артистки, ей приходилось одновременно общаться примерно с 70 фанатами, из-за чего она испытывала сильный стресс и чувствовала себя роботом. Пережитое она назвала одной из причин отказа от возвращения на большую сцену.