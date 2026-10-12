Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 21:17

«Мне нужно больше одежды»: Бритни Спирс рассказала о ежедневных разговорах с Санта-Клаусом

Бритни Спирс заявила, что почти каждый день разговаривает с Санта-Клаусом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американская певица Бритни Спирс заявила, что Санта-Клаус стал её лучшим другом и практически каждый день даёт ей советы. Необычным признанием 44-летняя исполнительница поделилась на своей странице в соцсети.

«Санта-Клаус стал моим лучшим другом. Я разговариваю с ним на небесах почти каждый день. Он сказал, что я была права насчёт того, что мне нужно больше одежды!» — написала артистка.

Публикацию Спирс сопроводила фотографией бородатого мужчины. Таким образом певица прокомментировала собственную привычку публиковать откровенные снимки и видеозаписи, хотя не уточнила, намерена ли действительно изменить свой гардероб.

В тот же день артистка разместила видео в нижнем белье, в котором вновь раскритиковала родителей за многолетнюю опеку. Спирс пожаловалась, что долгое время была лишена возможности самостоятельно принимать решения, распоряжаться деньгами и даже свободно путешествовать. Позднее эту публикацию она удалила.

«Никому нельзя доверять!»: Бритни Спирс пожаловалась на последствия неудачных инъекций
«Никому нельзя доверять!»: Бритни Спирс пожаловалась на последствия неудачных инъекций

Ранее Life.ru сообщал, что Бритни Спирс раскрыла новые подробности многолетней опеки со стороны отца. Певица рассказала, как её заставляли встречаться с десятками поклонников против собственной воли. По словам артистки, во время таких мероприятий она чувствовала себя роботом, а сильное напряжение вызывало у неё приступы астмы и дрожь. Опека над Спирс завершилась по решению суда в ноябре 2021 года.

Больше новостей о звёздах шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Бритни Спирс
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar