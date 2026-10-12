«Мне нужно больше одежды»: Бритни Спирс рассказала о ежедневных разговорах с Санта-Клаусом

Американская певица Бритни Спирс заявила, что Санта-Клаус стал её лучшим другом и практически каждый день даёт ей советы. Необычным признанием 44-летняя исполнительница поделилась на своей странице в соцсети.

«Санта-Клаус стал моим лучшим другом. Я разговариваю с ним на небесах почти каждый день. Он сказал, что я была права насчёт того, что мне нужно больше одежды!» — написала артистка.

Публикацию Спирс сопроводила фотографией бородатого мужчины. Таким образом певица прокомментировала собственную привычку публиковать откровенные снимки и видеозаписи, хотя не уточнила, намерена ли действительно изменить свой гардероб.

В тот же день артистка разместила видео в нижнем белье, в котором вновь раскритиковала родителей за многолетнюю опеку. Спирс пожаловалась, что долгое время была лишена возможности самостоятельно принимать решения, распоряжаться деньгами и даже свободно путешествовать. Позднее эту публикацию она удалила.

Ранее Life.ru сообщал, что Бритни Спирс раскрыла новые подробности многолетней опеки со стороны отца. Певица рассказала, как её заставляли встречаться с десятками поклонников против собственной воли. По словам артистки, во время таких мероприятий она чувствовала себя роботом, а сильное напряжение вызывало у неё приступы астмы и дрожь. Опека над Спирс завершилась по решению суда в ноябре 2021 года.