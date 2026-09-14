Российские дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную ночную атаку украинских вооруженных сил. В течение двенадцати часов боевой работы зенитчики ликвидировали 399 вражеских беспилотных аппаратов самолётного типа.

По информации профильного ведомства, активная фаза нейтрализации воздушных целей продолжалась в период с восьми часов вечера 13 сентября до восьми утра 14 сентября. Налёт производился волнами и затронул значительное число субъектов страны, а также морскую зону.

Основной удар противника приняли на себя южные, центральные и приграничные территории. Попытки налёта пресекли в границах Ростовской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областей.

Кроме того, расчёты ПВО уничтожали воздушные объекты в небе над Калужской, Волгоградской, Астраханской и Смоленской областями. Опасные цели также поражались над пространствами Республики Крым и Краснодарского края.

Отдельная группа дронов была перехвачена и потоплена над водной гладью Чёрного моря на подступах к побережью. Все обнаруженные аппараты удалось вовремя зафиксировать на радарах и уничтожить огневыми залпами зенитных ракетных комплексов.

Столь значительное число сбитых летательных аппаратов за одну ночную смену стало одним из самых масштабных показателей эффективности отечественного воздушного щита за последнее время. Информации о пострадавших на земле гражданах или серьезных повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

Ранее в результате удара ВСУ по Шебекино Белгородской области пострадали женщина и её 13-летняя дочь. У пострадавших диагностировали акубаротравмы. Женщина и подросток самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где им оказали медицинскую помощь.