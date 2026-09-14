В Ростовской области при атаке ВСУ повреждён строящийся дом, сбито около 50 БПЛА

Около 50 беспилотников уничтожили при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Дроны сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 16 районах: Аксайском, Мясниковском, Белокалитвинском, Азовском, Кашарском, Морозовском, Каменском, Миллеровском, Боковском, Родионово-Несветайском, Зерноградском, Чертковском, Неклиновском, Тарасовском, Шолоховском, Обливском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«К счастью, пострадавших нет. Но не обошлось без последствий на земле», — написал он в своём телеграм-канале.

При падении БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Аксайском районе был повреждён 18-й этаж строящегося дома. В Кировском районе Ростова обнаружены обломки дрона во дворе дома, также повреждён автомобиль.

В Каменском районе зафиксировано повреждение остекления в двух квартирах жилых домов. В Мясниковском районе в результате повреждения линии электропередачи обесточено 30 частных домов. В Неклиновском районе повреждены остекление и кровля в частных домах и машины.

Ранее в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины по коммерческому объекту в Шебекино Белгородской области пострадали женщина и её 13-летняя дочь. У пострадавших диагностировали акубаротравмы. Женщина и подросток самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где им оказали медицинскую помощь. Продолжить лечение они смогут амбулаторно.