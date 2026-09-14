В Краснодаре 14 сентября включили сирены на фоне атаки беспилотников

В Краснодаре сработала система оповещения «Внимание всем» — расчёты ПВО отражают атаку беспилотников. Жителей и гостей города попросили не выходить на улицу и заранее найти укрытие. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

«Внимание! В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» — идёт отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — говорится в сообщении.

Тем, кто находится в зданиях, рекомендовали оставаться внутри и выбрать помещение без окон. Власти также призвали не пользоваться лифтами и не подходить к окнам, дверям и лестничным площадкам. Оказавшимся на улице следует укрыться в подземном переходе, паркинге или цокольном этаже ближайшего здания. Наумов также предупредил водителей: при угрозе необходимо выйти из машины и перейти в безопасное место.

Ранее мэр Сочи заявил, что в городе ночью объявили угрозу атаки беспилотников и включили сирены воздушной тревоги. Все службы перевели в режим реагирования. Предупреждение появилось в 02:12 мск. Глава города попросил жителей перейти в безопасные места и следовать указаниям экстренных служб. На фоне угрозы Росавиация временно ввела план «Ковёр» в авиагавани Сочи.