В Сочи включили сирены на фоне волны атаки БПЛА ВСУ

Ранее сообщалось, что при атаке украинского беспилотника на Шебекино Белгородской области пострадали женщина и её 13-летняя дочь. После удара по коммерческому объекту у них диагностировали акубаротравмы, медицинскую помощь пострадавшим оказали в Шебекинской ЦРБ. В городе и близлежащих населённых пунктах также получили повреждения дома, автомобили, оборудование и линии электропередачи. Последствия атак фиксировали в Шебекинском, Грайворонском и Краснояружском округах.