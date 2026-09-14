В Сочи включили сирены на фоне волны атаки БПЛА ВСУ
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В Сочи ночью вновь объявили угрозу атаки беспилотников и включили сирены воздушной тревоги. Все городские службы перевели в режим реагирования, сообщил мэр Андрей Прошунин.
Предупреждение появилось в 02:12 мск. Глава города попросил жителей перейти в безопасные места и следовать указаниям экстренных служб.
На фоне угрозы Росавиация временно ограничила приём и выпуск самолётов в аэропорту Сочи.
Ранее сообщалось, что при атаке украинского беспилотника на Шебекино Белгородской области пострадали женщина и её 13-летняя дочь. После удара по коммерческому объекту у них диагностировали акубаротравмы, медицинскую помощь пострадавшим оказали в Шебекинской ЦРБ. В городе и близлежащих населённых пунктах также получили повреждения дома, автомобили, оборудование и линии электропередачи. Последствия атак фиксировали в Шебекинском, Грайворонском и Краснояружском округах.
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