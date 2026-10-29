Безымянная могила обрела имя: Казаки на Мальте увековечили память моряка «Варяга»
Казаки на Мальте почтили память моряка легендарного крейсера «Варяг»
Обложка © Telegram / Russian Cossack community in Malta
На Мальте почтили память комендора легендарного российского крейсера «Варяг» Николая Чебунина, скончавшегося 110 лет назад. Представители «Казачьей общины на Мальте» возложили цветы к его могиле на британском военно-морском кладбище Калкара. Церемонию приурочили к годовщине смерти моряка, сообщили в Telegram-канале общественной организации.
Памятное мероприятие прошло под руководством атамана представительства Союза казаков-воинов России и зарубежья на Мальте Максима Рыжакова. Участники церемонии отдали дань уважения русскому моряку и истории Российского императорского флота.
«Сохранение памяти о русских моряках, нашедших последнее пристанище вдали от Родины, – наш исторический и нравственный долг. Пока мы помним их имена, жива и история России», — подчеркнул Рыжаков.
Важным результатом работы общины стало изготовление мемориальной надгробной плиты при участии фонда «Имперский Дом». На мраморе выгравированы эмблема Российского императорского флота и православный крест.
Долгое время захоронение моряка оставалось безымянным. Установить его принадлежность Николаю Чебунину удалось благодаря совместной работе волонтёрского движения «Русские мемориалы», информационно-аналитического центра «Помним всех поимённо», Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Российского государственного архива Военно-морского флота.
Николай Чебунин служил комендором крейсера «Варяг». В 1916 году во время перехода корабля с Дальнего Востока на север России он оказался в военно-морском госпитале на Мальте, где 14 октября скончался от дизентерии. Благодаря архивным поискам удалось установить место его погребения и восстановить имя моряка для потомков.
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