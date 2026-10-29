Безымянный палец отказался от смены имени и уже привык

У безымянного пальца есть необычная особенность: он уже много веков обходится без собственного имени, но переименовывать его никто не собирается. Более того, именно отсутствие названия со временем превратилось в его главную отличительную черту. Почему русский язык закрепил такой парадокс, РИА «Новости» объяснил доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз.

По словам лингвиста, в языке существует интересный механизм: слово, первоначально обозначающее отсутствие какого-либо признака, постепенно может стать самостоятельным и полноценным названием. Именно это произошло с безымянным пальцем. Теперь его привычное обозначение выполняет ту же функцию, что и имена остальных пальцев, поэтому необходимости придумывать замену нет.

«Люди же с фамилией Бесфамильный не меняют её — это становится их постоянным признаком, постоянным свойством. Точно так же и здесь: отсутствие имени стало именем для пальца», — пояснил Кронгауз.

При этом у необычного названия существует сразу две версии происхождения. Согласно первой, безымянному пальцу просто не нашлось достаточно выразительной характеристики. Большой получил имя благодаря размеру, мизинец — тоже, средний — из-за расположения, а указательный — благодаря своей функции показывать направление.

Четвёртый палец оказался исключением: ни заметного размера, ни особого положения, ни очевидного действия, которое могло бы закрепиться в названии, за ним не признали. В результате его стали определять через отсутствие собственного имени.

«В языке существует традиция использовать слово, обозначающее отсутствие признака, в качестве имени. Это похоже на фамилию Бесфамильный — отсутствие чего-то само становится обозначением», — отметил филолог.

Однако существует и другая, более загадочная версия. В древних представлениях этот палец считали особенным, связывали с чистотой, священными обрядами и даже с человеческим сердцем. По одной из гипотез, именно поэтому его настоящее название могло оказаться под запретом — своеобразным языковым табу.

Любопытно, что в разных языках судьба четвёртого пальца сложилась по-разному. Например, в английском закрепилось обозначение ring finger, которое буквально означает «палец для кольца». В русском же прижилась совершенно другая традиция: называть палец через отсутствие имени.

Как подчеркнул Кронгауз, за столетия такое обозначение настолько прочно вошло в повседневную речь, что воспринимается как совершенно естественное. Попытка дать пальцу новое имя не принесла бы языку никакой практической пользы.

«Жалеть этот палец не стоит: его «безымянность» давно стала его главной уникальной особенностью», — заключил профессор.