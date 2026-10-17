Скуф, скуфандр, скуфидон: Филолог объяснила, как сленговое слово захватило русский язык

Популярность слова «скуф» в русском языке за четыре года выросла более чем в 22 раза — со 139 упоминаний в 2022 году до 3132 в 2026-м. Об этом РИА «Новости» рассказала профессор РГПУ имени А. И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская.

«Мы наблюдаем взрывной рост частоты употребления. Это классический признак ключевого слова текущего момента», — отметила специалист.

По словам филолога, ещё в 2021 году «скуф» воспринимался исключительно как сленговое оскорбление. Однако всего за несколько лет термин вышел за рамки интернет-мемов и превратился в полноценный лингвокультурный типаж. Теперь он обозначает не только определённую внешность, но и целый набор поведенческих особенностей.

Более того, слово обзавелось собственным семейством производных. Учёные насчитали 15 таких образований, среди которых «дескуфизация» — процесс похудения и ухода за собой, «оскуфеть», «соскуфиться», «скуфство», «скуфандр» и «скуфидон».

При этом термин постепенно перестаёт быть исключительно мужской характеристикой. В разговорной речи появились женские варианты — «скуфиня», «скуфесса», «скуфыня», «скуфиха» и «скуфка». Это, по мнению исследовательницы, свидетельствует о расширении значения слова.

Козловская подчеркнула, что процесс формирования окончательного значения ещё продолжается. При этом «скуф» уже вышел за пределы повседневного общения и проник в художественную литературу. В 2025 году появились книги «Манускрипт скуфа» Николая Комаренковского, «Скуф и спорт» Мули Каракули и «Отходная успешного «скуфа» Дмитрия Артёмова.