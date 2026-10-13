Лингвист спрогнозировал изменение ударений в словах «вручит» и «сверлит»

Ударения в словах «вручит» и «сверлит» со временем могут сместиться на первый слог и войти в число допустимых норм русского языка. Такой прогноз дал научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

«Ударение «врýчит» пока не допускается, «свéрлит» пока не допускается, при том что колоссальное количество людей так говорит. Дело за малым, пройдёт ещё сколько-нибудь лет, десятилетий, скорее всего, эти ударения «свéрлит», «врýчит» станут допустимыми», — приводит слова лингвиста РИА «Новости».

Пахомов напомнил, что вариант «включи́т» уже считается нормативным, но словари пока допускают ударение «вклю́чит». По мнению лингвиста, со временем второй вариант станет основным, а традиционный начнёт выходить из употребления.

Ранее Пахомов предположил, что в будущем ударение в слове «звонúт» тоже сместится с последнего слога на первый. По его словам, этот глагол входит в группу из нескольких сотен слов, в которых постепенно меняется место ударения.