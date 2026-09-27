У нас на районе не звоня́т, а зво́нят: Лингвист спрогнозировал изменение ударения в глаголе

Привычное ударение в слове «звонит» в будущем может сместиться с последнего слога на первый. Такой прогноз в интервью РИА «Новости» озвучил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

Лингвист подчеркнул, что определить срок возможного изменения невозможно. По его словам, для языка даже столетие является небольшим промежутком времени.

«Скорее всего, когда уйдут из жизни те поколения носителей языка, для которых «звóнит» — кошмар и катастрофа, ударение сменится, как оно сменилось во многих других словах», — объяснил Пахомов.

Глагол «звонит», по его словам, входит в группу из нескольких сотен слов, затронутых процессом перемещения ударения. Подобная трансформация ранее произошла, например, с формами «любит», «ценит», «курит» и «катит».

При этом Пахомов предостерёг от категоричных прогнозов.

«Мы не можем сказать со стопроцентной уверенностью, что это произойдёт», — отметил он, добавив, что с учётом языковой тенденции «звóнит» можно считать вероятным ударением будущего.

Ранее лингвист Юлия Кузнецова заявила, что привычное ударение в слове «слепень» через несколько десятилетий может измениться. Пока основной литературной нормой остаётся «слепЕнь». Однако вариант с ударением на первый слог уже получил в «Большом словаре ударений русского языка» пометку «младш.».