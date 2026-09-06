Кофе, которое мы потеряли: Филолог допустила вариант напитка в среднем роде

Употребление слова «кофе» в среднем роде уже соответствует словарной норме, однако в официальной речи по-прежнему рекомендуют использовать мужской род. Об этом рассказала филолог и популяризатор лингвистики Светлана Гурьянова, автор книги «В начале было кофе».

«Слово «кофе» в среднем роде вполне себе уже узаконено во многих словарях, но пока в большинстве из них имеет помету «разговорное», — приводит слова филолога «РИА Новости».

По словам Гурьяновой, средний род пока сохраняет стилистическое ограничение. В обычной разговорной речи такой вариант допустим, однако для официальных документов и публичных выступлений филологи рекомендуют мужской род.

Филолог также обратила внимание на историю этой нормы. Средний род для слова «кофе» ещё фиксировал толковый словарь Дмитрия Ушакова, который выходил с 1935 по 1940 год. Поэтому современное употребление нельзя считать недавним изменением русского языка.

По её словам, «кофе» первоначально вошло в русский язык в среднем роде, а мужской вариант появился позднее. Филолог предположила, что на это повлияли голландский, немецкий и французский языки, где аналогичное заимствование относится к мужскому роду.

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