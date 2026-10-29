Библиотеку временно закрыли из-за мужчины с коробкой, кишащей тараканами

Посетитель библиотеки в американском Толидо, штат Огайо, бросил в сотрудника коробку с тараканами. После инцидента филиал Kent Branch пришлось закрыть до конца дня для уборки и дезинсекции, пишет Yahoo News со ссылкой на представителя библиотеки.

Происшествие случилось 27 октября. Сначала в здании ограничили доступ посетителей, затем полностью приостановили обслуживание. По данным публикации, мужчину попросили вынести вещи на улицу, поскольку из его картонной коробки выползали насекомые. После разговора с работником посетитель разозлился и бросил коробку в его сторону.

Для устранения последствий привлекли специалистов. Уже на следующий день, 28 октября, библиотека вновь открылась для посетителей. Свою ярость мужчина с тараканами так и не смог объяснить. К делу подключилась полиция.