Петербурженка обнаружила таракана в пицце из «Додо»

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила таракана в пицце из «Додо» и выбросила весь заказ. Деньги за испорченный ужин ей вернули лишь спустя три дня, а объяснений от заведения девушка так и не дождалась, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

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По словам покупательницы Анастасии, пиццу она заказала для себя и друзей в заведении на улице Салова, 61. Насекомое девушка заметила уже дома, после чего сразу обратилась в службу поддержки. Средства ей вернули, однако представители пиццерии так и не связались с ней, чтобы объяснить произошедшее.

Судя по отзывам, претензии к заведению возникают и у других посетителей. Клиенты жалуются на тараканов, ползающих по стенам, грязные и липкие столы, подгоревшую еду и медленное обслуживание. Некоторые утверждают, что даже при небольшом количестве гостей ждать заказ приходится больше часа.

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Екатеринбурга, которая заметила антисанитарию на кухне «Додо Пиццы» через онлайн-трансляцию. Женщина увидела грязные столы, разбросанные продукты, мусор и разлитые соусы. Полученный заказ она выбросила, а компания предложила ей промокод на 100 рублей.