Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в американской тюрьме, увлёкся изучением религии и философии. Значительную часть свободного времени он проводит за чтением Библии и Корана, а также встречается с представителями разных конфессий. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с условиями его содержания.

По сведениям издания, 63-летний политик регулярно общается с тюремными священнослужителями, среди которых есть католический священник и раввин. Особый интерес Мадуро стал проявлять к иудаизму, хотя прежде, по словам людей из его окружения, подобного увлечения за ним не замечали.

При этом сам венесуэльский лидер ранее рассказывал о своих еврейских корнях. Он называл себя потомком сефардов, переселившихся в Венесуэлу с Нидерландских Антильских островов.

За время заключения Мадуро также заметно похудел. Собеседники газеты связывают это в том числе с тюремным питанием, на качество которого политик неоднократно жаловался. До задержания он придерживался специальной диеты.

Сложнее складывается ситуация у его супруги Силии Флорес, которая содержится в том же следственном изоляторе Бруклина. По данным судебных документов, женщина потеряла более 11 килограммов, а её адвокаты допускают, что летом она могла перенести сердечный приступ. Кроме того, Флорес провела три месяца в одиночной камере.

Мадуро и его жену американские военные захватили 3 января 2026 года во время операции в Каракасе, после чего доставили в США. Супругам предъявлены обвинения по делу о наркотерроризме и поставках наркотиков. Оба отрицают вину. Начало судебного процесса назначено на 1 июня 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах со здоровьем Силии Флорес в американской тюрьме. Адвокаты супруги Мадуро добиваются её перевода под домашний арест, ссылаясь на необходимость лечения. Однако прокуратура США выступает против изменения меры пресечения, указывая на риск побега.