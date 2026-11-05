За громкой операцией США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро стоял не только политический расчёт, но и стремление получить доступ к огромным нефтяным богатствам страны. Вашингтон преследовал цель установить контроль над государством, обладающим крупнейшими в мире запасами чёрного золота. Такую оценку американским действиям дал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачёв в беседе с ТАСС.

По мнению сенатора, захват венесуэльского лидера не был связан с попытками разобраться в каких-либо криминальных обстоятельствах международных отношений. Главный интерес американской стороны, считает парламентарий, заключался в установлении контроля над самой Венесуэлой и её стратегическими ресурсами.

«Его похищали для того, чтобы установить контроль над Венесуэлой. Я напомню, что Венесуэла располагает самыми большими в мире запасами нефти — номер один. Понятно, что это очень привлекательный сюжет», — заявил Косачёв.

Сенатор подчеркнул, что нефтяные богатства республики делают её особенно привлекательной для внешнего вмешательства. При этом он отверг версию о том, что действия Вашингтона были продиктованы исключительно стремлением урегулировать какие-либо правовые или криминальные вопросы.

Напомним, 3 января 2026 года США нанесли удары по военным и гражданским объектам на территории Венесуэлы. В ходе операции Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Соединённые Штаты, где находятся до сих пор.

Ранее Константин Косачёв оценил перспективы освобождения Николаса Мадуро из американской тюрьмы. Сенатор считает, что при действующей администрации Дональда Трампа возвращение венесуэльского президента на свободу маловероятно, а американский суд вряд ли станет учитывать международно-правовые аргументы в его защиту. По мнению парламентария, дальнейшая судьба Мадуро во многом зависит от усилий его самого и сторонников, хотя Вашингтон, вероятно, будет руководствоваться исключительно собственным законодательством.