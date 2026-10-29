В США умер судья, рассматривавший дело Николаса Мадуро

В Нью-Йорке на 93-м году жизни скончался федеральный судья Элвин Хеллерстайн, который вёл громкое дело президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Смерть юриста наступила утром 28 октября, когда судебный процесс в отношении венесуэльского политика ещё не был завершён. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя федерального суда Южного округа Нью-Йорка.

Хеллерстайну было 92 года. Почти три десятилетия он занимал судейское кресло и рассматривал дела, привлекавшие внимание всей Америки. В их числе оказались разбирательства, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, президентом США Дональдом Трампом и венесуэльским лидером.

На должность федерального судьи Хеллерстайна назначил ещё в 1998 году тогдашний хозяин Белого дома Билл Клинтон. За годы работы юрист приобрёл репутацию одного из наиболее опытных представителей американской судебной системы, которому поручали сложные и резонансные процессы.

Особое внимание в последние месяцы было приковано к делу Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. После захвата американскими военными в Венесуэле 3 января 2026 года их доставили в Соединённые Штаты, где предъявили обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Уже 5 января супруги предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке и заявили о своей невиновности. Хеллерстайн председательствовал на слушаниях по этому делу. Основное судебное разбирательство запланировано на 1 июня 2027 года, однако теперь процессу потребуется другой судья. Как сообщает ABC News со ссылкой на представителей суда, нового судью для дела Мадуро назначат в случайном порядке. Пока неизвестно, повлечёт ли кадровая замена перенос ранее установленной даты начала процесса.

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