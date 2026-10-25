Свобода под вопросом: Косачёв оценил шансы Мадуро выйти из тюрьмы США

Николас Мадуро вряд ли выйдет из американской тюрьмы, пока у власти в США находится администрация Дональда Трампа. Такой прогноз сделал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в интервью ТАСС.

«При действующей администрации США вариант освобождения президента Мадуро маловероятен», — считает сенатор.

По мнению Косачёва, дальнейшая судьба венесуэльского политика во многом зависит от того, насколько успешно он сам и его сторонники смогут отстаивать его интересы и безопасность. Парламентарий упомянул, что в этом направлении уже ведётся серьёзная работа, однако подробностей не привёл.

При этом сенатор усомнился, что американский суд станет учитывать международно-правовые аргументы в пользу Мадуро. По оценке Косачёва, Вашингтон стремится распространять действие собственных законов на другие страны и будет руководствоваться исключительно американским законодательством, не принимая во внимание решения ООН и выводы экспертов. Политик выразил опасение, что подобный подход со временем может стать преобладающим в международных отношениях.

Напомним, 3 января 2026 года США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Обоих вывезли в Нью-Йорк, где 5 января они предстали перед федеральным судом по обвинениям, связанным с наркотрафиком. Супруги свою вину отвергли, а обязанности главы Венесуэлы перешли к Дельси Родригес, ранее занимавшей пост исполнительного вице-президента.

В июле американский суд назначил начало процесса над Мадуро и Флорес на 1 июня 2027 года. Защита венесуэльского политика намерена добиваться прекращения дела, в том числе ссылаясь на иммунитет главы государства. Однако в октябре американская прокуратура предъявила супругам дополнительные обвинения в сговоре с целью применения пыток. По версии обвинения, речь идёт о преследовании политических противников. Мадуро и Флорес отрицают причастность к преступлениям.